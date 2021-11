Chelsea knuste Juventus – begge videre i mesterligaen

sport

Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi og Timo Werner scoret målene som påførte Juventus det største mesterligatapet noensinne og løftet Chelsea til tabelltopp.

– Vi skulle være tålmodige, men samtidig unngå å sovne. Det var en utfordring å greie begge deler, men spillerne gjorde det veldig bra. Det er så vanskelig å score mot Juventus, men vi skapte masse sjanser og scoret fire mål. En forbløffende prestasjon og et fantastisk resultat, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel.

Laget hans blir gruppevinner om det i siste runde tar minst like mange poeng borte mot Zenit St. Petersburg som Juventus tar hjemme mot Malmö.

Malmö tente et lite håp om å knipe tredjeplassen med sitt første mål i gruppespillet og 1-0-ledelse inntil Zenit utlignet på overtid. Poengdelingen betyr at Zenit allerede er klar for europaligaspill på nyåret.

Tittelforsvarer Chelsea dominerte fullstendig fra start i forsøket på å revansjere 0-1-tapet i Torino i september, og laget scoret et fortjent om enn noe omdiskutert ledermål vel halvveis i den første omgangen.

Hakim Ziyech tok hjørnespark fra venstre. Juventus-spiller Adrien Rabiot fikk hodet på ballen inne foran mål, men stusset den rett i hånden på Antionio Rüdiger, som var rett bak ham. Den spratt til Trevoh Chalobah, som banket den i mål.

Målet ble VAR-sjekket, men dommerne kom til at det ikke var straffbar hands på Rüdiger.

Fantastisk redning

Bare tre minutter senere var Juventus veldig nær utligning. Manuel Locatelli fant Alvaro Morata i bakrom, og den tidligere Chelsea-spilleren vippet ballen over keeper Eduard Mendy. Den var på vei inn i tomt mål, men Thiago Silva løp den opp og klarerte rett foran streken. Selv havnet han i nettet og mottok publikums hyllest liggende.

Chelsea var best og var nær 2-0 før pause da Reece James tok ned en ball fra innbytter Callum Hudson-Odoi (kom inn for N'Golo Kanté) og skjøt mot hjørnet. Wojciech Szczesny svarte med en god redning.

James skulle få sin scoring ti minutter ut i den andre omgangen. Ben Chilwells innlegg fra venstre ble dårlig klarert, og James brystet ballen med seg og hamret løs fra høyre hjørne av 5-meteren, utakbart for Szczesny.

Rett etter punkterte Chelsea kampen etter at Jorginho vant ballen fra Federico Chiesa rett utenfor gjestenes felt. Chelsea tråklet seg gjennom et overspilt Juventus-forsvar med pasninger og driblinger inntil Loftus-Cheek kunne dytte ballen til en fri Callum Hudson-Odoi. Han knallet inn 3-0.

Innbytter Werner satte punktum i femte og siste overtidsminutt etter fint forarbeid av James og Ziyech.

Det var ikke bare jubel. Kanté og Chilwell måtte begge ut med skader.

– Ben hadde veldig vondt i kneet, så han må undersøkes i morgen. Vi håper på det beste. Det samme gjelder for N'Golo, sa Tuchel.

Malmö mistet seieren

Etter 388 målløse minutter mesterligaspill i høst sprakk Malmö omsider nullen da Søren Rieks etter veggspill med Veljko Birmancevic gjorde 1-0 i hjemmekampen mot Zenit St. Petersburg.

Ledelsen sto seg inntil Jaroslav Rakitskij utlignet på et omdiskutert straffespark i det 92. minutt. Rieks ble straffet for armbruk mot Artem Dzjuba. Det ble bare ett poeng for Malmö, som ikke kan unngå sisteplassen.

– Jeg synes ikke det var straffe, men dommeren syntes noe annet, sa Rieks til C More.

Tidligere hadde Johan Dahlin reddet et straffespark fra Dzjuba, mens Zenit fikk et mål annullert for offside etter VAR-gjennomgang.

Jo Inge Berget er ute med skade og var ikke i Malmö-troppen tirsdag. Han startet alle lagets fire første kamper i turneringen.

