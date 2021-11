Hagas finske lag smitterammet – CHL-kamp avlyst

sport

Det melder CHL på sitt nettsted. Lukko melder selv på sitt nettsted at flere personer i klubben er koronasmittet, og at finske myndigheter har bestemt at alle som var med til klubbens bortekamper forrige uke er i karantene inntil videre. Det betyr at verken onsdagens mesterligakamp eller fredagens seriekamp mot JYP kan spilles.

Lukko, som har norske Michael Haga i stallen, ledet 3-1 etter bortekampen mot Bolzano forrige uke. Da spilte Haga i lagets 2.-rekke og noterte en assist. Nå skal CHLs covidkomité avgjøre hva som blir følgene av den avlyste returkampen i åttedelsfinalen.

Alle som er satt i karantene som nærkontakt kan teste seg ut på 6. dag. Klubben melder at de smittede har bare milde symptomer.

Lukko er ikke første lag som rammes hardt av smitte i CHL-cupspillet. Forrige uke tapte tyske Adler Mannheim 1-10 hjemme for svenske Frölunda etter at åtte av lagets spillere testet positivt og ble satt i karantene.

