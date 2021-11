Nytt EM-tap for curlingherrene

sport

Det var Norges annet strake tap på rad i mesterskapet i Lillehammer. Mandag kveld ble det 4-6 mot Sverige, og det norske laget står med tre seirer og tre tap så langt.

Oppgjøret mot tsjekkerne startet dårlig for Norges del. Etter 0-0 i første omgang tok tsjekkerne to poeng i den andre. Deretter stjal de ett poeng da Norge hadde sistestein i tredje omgang.

I den fjerde omgangen tok Norge to viktige poeng, og dermed var det økt spenning i kampen. Walstad og hans lag stjal dessuten et poeng og utlignet til 3-3 i den påfølgende omgangen.

I den sjette omgangen slo tsjekkerne hardt tilbake og tok hele tre poeng. To omganger senere sto det imidlertid 6-6 etter at Norge sikret to og ett poeng.

Dermed var det alt å spille om foran de to siste omgangene. Men i den niende omgangen sikret tsjekkerne seg to poeng og var på god vei til seier.

Det klarte ikke Norge å hindre og måtte tåle 6-10-tap etter at Tsjekkia sikret to poeng også i tiende omgang.

