Gonçalves skjøt Haalands klubb ut av mesterligaen

sport

Pedro Gonçalves knuste den tyske klubbens sjanser med to scoringer før pause i Lisboa. Pedro Porro slo siste spiker i kista i det 81. minutt. Donyell Malens redusering på overtid var bare resultatkosmetikk.

– Det var en fryktelig kveld for oss. Vi er ute, det er den bitre sannhet. Vi reiser tomhendt hjem, og det gjør vondt, sa Dortmund-kaptein Marco Reus.

Haaland ble toppscorer i Champions League forrige sesong med 10 mål, men denne sesongen ble det bare to kamper og ett mål på ham i turneringen.

Siden Haaland ble skadd i 0-4-tapet mot Ajax 19. oktober har Norge mistet sjansen til VM-billett med to kamper uten scoring i november, og Borussia Dortmund har røket ut av mesterligaen med to nye tap. Det blir bare europacupspill for klubben på nyåret.

Ajax hadde sikret gruppeseieren før lagene gikk på banen i Lisboa for å spille om hvem som skulle slå følge til cupspillet. Dortmund ville kvittere ut billetten med seier, mens Sporting måtte vinne med to måls margin for å sikre avansement før siste runde.

Sjokk

Gjestene fikk ha ballen mye, men ingen av lagene kom til farlige sjanser den første snaue halvtimen. Dortmund kunne skilte med 62 prosent ballbesittelse inntil Sporting-kaptein Sebastian Coates slo en lang ball som Nico Schulz fullstendig feilregnet. Gonçalves var gjennom og scoret alene med keeper.

I det 39. minutt doblet vertene ledelsen da Manuel Akanjis klareringsforsøk gikk rett til Gonçalves, som plasserte 2-0-målet i hjørnet.

Donyell Malen hadde en stor sjanse til å redusere før pause, men Goncalo Inacio klarerte.

Dortmund jublet for redusering i det 54. minutt, men det var vinket for offside før Zouhair Feddal sendte ballen i eget mål.

Rødt kort

Emre Can ødela for Dortmund da han pådro seg rødt kort et kvarter før slutt. Gonçalves hadde en stor sjanse til å fullføre sitt hattrick da innbytter Dan-Axel Zagadou forårsaket straffespark, men keeper Gregor Kobel reddet straffen. Imidlertid nikket Porro inn 3-0 på returen.

Det ble lagt til sju minutter. Malens scoring i tredje tilleggsminutt ga Dortmund et lite håp om å score reduseringsmålet som ville beholdt en sytråd av håp om mesterligaavansement, men det endte 3-1.

Etter å ha vunnet sine to første mesterligakamper i høst har gultrøyene tapt de tre neste.

Dortmund stilte redusert. Haaland er fortsatt ute med skade, i likhet med Youssoufa Moukoko og Giovanni Reyna. Mats Hummels var utestengt etter rødt kort, mens Thorgan Hazard testet positivt på koronavirus mandag. Før kampen kastet også reservekeeper Roman Bürki inn håndkleet med magesjau.

(©NTB)