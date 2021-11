Haller kom inn og sikret Ajax-seier med to nye CL-mål – på scoringstoppen med ni

sport

Den franskfødte ivorianeren har scoret ni ganger i Champions League i høst og gjør dermed Robert Lewandowski selskap på toppen av scoringslista. Ajax har i likhet med Bayern München vunnet alle sine fem kamper og sikret gruppeseieren.

Haller, Lewandowski og Cristiano Ronaldo er alene om å ha scoret i alle fem mesterligarunder.

Hallers første scoring var av den enkle sorten, takket være glimrende forspill av midtstopper Lisandro Martínez og venstreback Nicolás Tagliafico. Martinez slo en perfekt gjennombruddspasning fra midtstreken. Tagliafico skrudde på turboen og nådde ballen før keeper. Han sentret til Haller, som kunne trille 1-1 i tomt bur. Da hadde storscoreren vært på banen snaut ni minutter.

Vinnermålet kom i det 69. minutt på en dødball. Dusan Tadic slo et hardt og flatt frispark fra venstre, og Martinez sendte i vei et skudd som trolig ville gått utenfor. Inne foran mål satte Haller fram foten og styrte ballen inn via tverrliggeren.

Ajax var klar for cupspillet allerede før onsdagens kamper, men trengte ett poeng for å være sikker på å bli gruppevinner. Trener Erik ten Hag valgte å la Haller starte på benken.

Straffet

Derfra så han poengløse Besiktas ta med seg en fortjent 1-0-ledelse til pause etter å ha vært det farligste laget i første omgang. Rachid Ghezzal scoret på straffespark i det 22. minutt etter at Noussair Mazraoui noe klønete fikk ballen i armen da han prøvde å presse Mehmet Topal ved nærmeste stolpe på et hjørnespark.

Besiktas hadde sjanser både før og etter ledermålet. Etter ti minutter skjøt Valentin Rosier i stolpen etter å ha lurt bort 19-årige Mohamed Daramy med en skuddfinte, og rett før pause måtte Ajax-keeper André Onana avverge med en god beinparade da Cyle Larin ble spilt gjennom.

Dusan Tadic hadde gjestenes beste mulighet før pause da han plukket opp en dårlig klareringsnikk og var gjennom, men avslutningen var ikke god nok.

Suksessgarantist

Det var den heller ikke da Daramy fikk sjansen i slutten av omgangen. Halvveis ble unggutten byttet ut med Haller, og deretter gikk det mye bedre for Ajax.

Haller kunne kronet kvelden med hattrick, men hans scoring på overtid ble korrekt annullert for offside.

Etter Ajax-seieren handler alt om hvem som blir nummer to og tre i gruppa. Det kan bli avgjort allerede når Sporting Lisboa møter Borussia Dortmund onsdag kveld. De to lagene har like mange poeng. Sporting vil være videre med seier, mens Dortmund må vinne med to måls margin for å sikre avansement.

Med uavgjort eller ettmålsseier til tyskerne faller avgjørelsen i siste runde.

