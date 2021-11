Huitfeldt før møte med Qatars ambassadør: – Vi ser svært alvorlig på saken

sport

Hun uttalte seg via videolink under Dagsnytt 18 onsdag, i forbindelse med debatt om pågripelsen av to NRK-journalister på reportasjereise i landet som skal arrangere fotball-VM neste år.

– Jeg vil avvente hva myndighetene i Qatar har som svar på denne hendelsen, som vi ser meget alvorlig på. Fra norsk side er vi opptatt av at journalister skal få jobbe uhindret av innblanding fra myndighetene, og at det skal være full pressefrihet, sa Huitfeldt.

– Fotballforbundet har hatt møte med VM-komiteen i Qatar og er blitt forsikret om at det skal være full pressefrihet både før, under og etter VM. Slike hendelser styrker ikke akkurat tilliten til at det er slik. Vi har nå kalt inn ambassadøren til en samtale i utenriksdepartementet, og vi vil kreve at alt utstyret til de to NRK-journalistene gis tilbake til dem, sa hun.

– Det er viktig for oss å få klarhet i hva som har skjedd, å høre deres versjon, og det er viktig for oss å formidle at pressefriheten er absolutt.

Hun sa at hun forrige uke hadde en telefonsamtale med utenriksministeren i Qatar.

– Da understreket jeg nettopp menneskerettigheter og behovet for at arbeidsforholdene skal være gode.

(©NTB)