Det opplyser NRK-journalist Halvor Ekeland på en pressekonferanse onsdag.

Han ble pågrepet i Qatar sammen med kollega Lokman Ghorbani på mandag.

De to journalistene har opptrådt helt i tråd med det som forventes av NRK-journalister ute på jobb, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Jeg står her med en lettelse, men også med en stolthet over to medarbeidere som har vært der nede og gjort en viktig jobb, sier han.