sport

Det var en hurtigtest som ga positivt utslag, og spilleren må dermed avgi en PCR-test før det kan fastslås om hun virkelig er smittet.

Det er ventet en avklaring rundt status i den russiske troppen torsdag morgen.

Det skal spilles en 4-nasjonersturnering i Bergen i perioden torsdag til søndag. Det er siste test før Spania-VM. Verdensmesterskapet spilles i perioden 1. til 19. desember. Norge har ikke vunnet VM siden 2015 og er på revansjejakt etter bronse i OL.

– Jeg håper det løser seg så de kan stille i turneringen. Ryktene har fortalt at de hadde noen koronautfordringer før avreisen, sa Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson før han hadde full oversikt over situasjonen.

I boble

– Vi skjønte vel etter forrige samling (oktober) at dette ikke var helt over. Vi lever allerede omtrent i en boble som vi gjorde i EM i fjor hvor koronaen var enda verre. Vi kan bare passe på oss selv og sørge for at vi kan spille VM, men det er jo tydelige tegn på at dette (pandemien) ikke er over, sa Nora Mørk til NTB på et pressetreff i Bergen onsdag.

Ti (både ledere og spillere) av 25 i Norges tropp til to kamper mot Slovenia i oktober pådro seg koronasmitte. Mørk deltok ikke på den samlingen.

Frykt

Norge møter Nederland torsdag, Sør-Korea lørdag og avslutter etter planen turneringen mot Russland søndag.

Russerne kommer til Norge med et lag der flere profiler er borte etter OL-sølvet (finaletap mot Frankrike) i Tokyo i sommer. Russland er satt opp til kamp mot Sør-Korea torsdag.

VM i Spania kommer til å bli arrangert med svært streng smittevernprotokoll, og arrangøren frykter sykdomsutbrudd i troppene selv om det er vaksinepåbud for alle som skal inn i VM-boblen.

(©NTB)