Bodø/Glimt videre i Europa etter ny seier: – Ekstremt godt

Selv om Glimt er videre, må nordlendingene vinne siste kamp mot Zorja Lugansk om de skal direktekvalifisere seg til sluttspillet. Gruppetoeren må spille innledende runde inn til sluttspill.

Roma møter CSKA Sofia og er poenget bak Glimt foran siste runde etter at de slo Zorja 4-0 torsdag.

De gulkledde sikret seieren mot Sofia etter scoringer av Sondre Brunstad Fet og Erik Botheim.

Amahl Pellegrino slo et vakkert innlegg som Brunstad Fet videresendte i mål med en flott berøring.

– Det var en nydelig ball fra «Pelle» så jeg prøvde å sette den kontrollert, noe jeg klarte. Vi sikter mot gruppeseier, sa Brunstad Fet til Visat4 etter kampen.

– Det er veldig kult. Nå skal vi bare kjøre på, sa Botheim.

– Stort

Patrick Berg har slitt med skader den siste måneden, men er nå tilbake for laget fra fødebyen.

– Det er så klar veldig stort for oss at vi klarer å prestere så pass godt på dette nivået. Førsteomgangen var bra og andreomgangen var litt ned. Det er ekstremt godt, sa Berg.

Sofia hadde ikke så mye å stille opp med mot laget som har tatt fire poeng på to kamper mot José Mourinhos Roma i høst.

Torsdag fikk de gulkledde altså en ny opptur, og kontrollerte oppgjøret i store deler, som de til slutt vant 2-0

– Hadde du sagt til meg før vi gikk inn i turneringen at vi hadde vært videre med en kamp igjen, så hadde jeg tatt det. Vi gjør en solid førsteomgang men så mister vi litt kreativitet og intensitet. Vi skal si oss fornøyde med totalen, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Knutsen er etterspurt ute i trenerverdenen, og har den siste tiden vært koblet til flere klubber.

– Jeg er veldig klar over hva vi har her i Bodø/Glimt. Det er fantastisk å være her på grunn av at det er så mange folk som drar i lik retning. Og så er det jo slik at man må ta sine refleksjoner og tenke gjennom ting og tang, og så ta et valg som er riktig for meg og de rundt meg. Det kommer når det kommer, konstaterte Knutsen.

Fortjent

Bodø/Glimt tok tak i kampen fra start og styrte spillet. Etter fem minutter var Erik Botheim svært nære ved å pirke inn ledermålet, men Sofia-keeper Gustavo Busatto fikk en finger på innlegget fra Hugo Vetlesen.

Like etter var Botheim igjen nære, men skuddet gikk like over mål. Etter 25 minutter sendte Brunstad Fet Bodø-laget i ledelsen.

Like før pause fikk Pellegrino en god mulighet til å øke ledelsen, men skuddet snek seg på utsiden av stolpen.

Sjansefattig

Glimt var ikke like farlige i andreomgang og lot Sofia komme noe mer med i kampen uten at bulgarerne satte Nikita Khajkin på nevneverdige store prøver.

Det var en noe sjansefattig andreomgang fra begge lag. Hos normalt pasningssikre Glimt skortet det til tider på finspillet og rytmen.

Etter en jevnspilt 2. omgang satte Erik Botheim spikeren i kista med sin scoring etter 84 minutter. Lynvingen Ola Solbakken satte opp farten på siden før han fant Botheim inne i feltet. Han satte foten til og så ballen finne nettet.

Scoringen var Botheims 21. denne sesongen i alle turneringer.

