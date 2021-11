NFF-sjefen: Forunderlig at Fifa ikke nevner det saken dreier seg om

sport

I en uttalelse til NTB onsdag unnlater Fifa å kritisere Qatar og nevner isteden landets forklaring på hvorfor to NRK-journalister ble pågrepet der. Fifa kommer heller ikke med noen beklagelse.

– Ingenting nytt her, og det er forunderlig at Fifa ikke nevner det som denne saken egentlig dreier seg om – nemlig arrestasjoner og konfiskering av utstyr fra to journalister som ikke har gjort annet enn å gjøre jobben sin, innenfor helt ordinære rammer for presse- og ytringsfrihet. Jeg er spent på tilbakemeldingen på brevet vi har sendt Fifas president i dag, sier Bjerketvedt til NTB.

