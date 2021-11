Norsk Tipping: Risikospillerne taper mindre på kasinospill

sport

Dette skriver fagsjef Bjørn Helge Hoffmann i Norsk Tipping i en såkalt fagblogg. Han leder arbeidet med ansvarlig spillpolitikk hos den norske tippegiganten.

For ett år siden skrudde Norsk Tipping ned grensene for hvor mye en enkelt spiller kan tape på kasinospill. I dag er månedsgrensen på 5000 kroner, mens ingen får lov å tape mer enn 2000 kroner per dag. For ett år siden var grensene dobbelt så høye.

«Mot slutten av 2020 så vi en bekymringsfull utvikling. Vi fikk flere spillere, og flere som tapte mer og ble risikospillere. Dette utløste et behov for tiltak som kunne dempe den utviklingen, og lavere grenser er et av de sterkeste virkemidlene vi har», skriver Hoffmann.

Justeringene har ifølge ham ført til at andelen av inntektene som kommer fra risikospillere, har sunket med ti prosentpoeng. Det har også ført til at risikospillerne taper mindre, ifølge Hoffmann. I tillegg er andelen synkende for dem som kategoriseres som risikospillere.

Ifølge Norsk Tipping vil de justerte tapsgrensene føre til en omsetningssvikt på rundt 250 millioner kroner.

