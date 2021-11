Afrika støtter fotball-VM annethvert år – Infantino med kritikk av Europa og Sør-Amerika

sport

Forslaget ble vedtatt enstemmig på fredagens generalforsamling i sammenslutningen av afrikanske fotballforbund (CAF) i Kairo.

Forslaget om å doble hyppigheten av VM-sluttspillene har møtt massiv motstand, men Fifa-president Gianni Infantino har ikke gitt opp å få endringen vedtatt.

I sin tale til CAF-kongressen fredag kom Fifa-presidenten med klare stikk til motstanderne av hyppigere VM. Det gjelder særlig Europa og Sør-Amerika.

– Det skjer i på alle område når det er snakk om reformer og endringer: De som er på toppen, vil ikke at noe skal endres. De er kanskje redde for at dersom noe endres, truer det deres posisjon, sa Infantino.

Må holde døren åpen

Flere hevder at særlig Europa er fornøyd med tingenes tilstand ettersom kontinentet allerede er dominerende i antall kvalifiserte land. Minst 18 av 32 land i neste års VM vil komme fra Europa.

– Det er fantastisk, og vi applaudere dem for suksessen de har hatt. Men på den annen side kan vi ikke lukke døren for andre. Vi er forpliktet til å holde liv i drømmen og mulighetene åpne for alle, sa Infantino i Kairo.

Det afrikanske kontinentet har vært klart underrepresentert i VM-sluttspillene. Til neste års VM blir det fem afrikanske land, noe som vil stige til ni når antall deltakerland øker til 48 i 2026.

Penger spiller en ikke ubetydelig rolle i spørsmålet om hvor hyppig VM for menn skal arrangeres. Det er beregnet at VM hvert annet år vil gi Fifa ytterligere 27 milliarder kroner. Dette vil samtidig komme de seks kontinentale organisasjonene til gode.

Mange er imot

Det er tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger som har fått jobben med å fronte ideen om å arrangere VM hyppigere. Wenger jobber i dag som utviklingssjef i Fifa.

Planene har særlig fått hard medfart i Europa. Uefa-president Aleksander Ceferin har truet med VM-boikott, og Norges Fotballforbund er på samme linje som Uefa. Også i Sør-Amerika og Asia er det sterk motstand.

Wenger står hardt på at det er en god idé.

– Mange av de negative reaksjonene har kommet fordi folk ikke har sett hele konseptet. Det blir mer følelser, hvilket jeg kan forstå, siden vi alle er vokst opp med en annen syklus, sa Wenger i BBCs podkast Sports Desk tidligere i høst.

(©NTB)