Full momskompensasjon for idretten og frivilligheten også for 2021

Den ferske regjeringen lovet å sørge for full momskompensasjon i statsbudsjettet for 2022. Nå vil dette skje allerede i år ved at momsordningen tilføres 35 millioner kroner ekstra, ifølge kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Dette er et stort løft som kommer frivillighet, idrett og kultur til gode. Ordningen er enkel og ubyråkratisk. Den når bredt ut, til både kultur, idrett og frivilligheten. Nå blir det mer midler og aktivitet over hele Norge, sier Trettebergstuen til NTB.

I 2020 mottok mer enn 22.000 organisasjoner midler fra ordningen, flertallet av disse er små lag og foreninger. Midlene for 2021 vil bli utbetalt før jul.

Full momskompensasjon har vært en fanesak for idretten i mange år. Ifølge idrettspresident Berit Kjøll har idrettslag over hele landet et etterslep på opprustning av anlegg og baner på 4,7 milliarder kroner.

