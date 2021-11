Ull/Kisa rykket ned fra 1. divisjon – KFUM og Sogndal sikret kvalifiseringsplass

sport

Ull/Kisa trengte minst seier for å unngå direkte nedrykk og tok ledelsen hjemme mot Sogndal etter 12 minutter ved Henrik Kristiansen, men var avhengige av at Stjørdals-Blink ikke vant mot opprykksklare Aalesund.

I Stjørdal tok hjemmelaget ledelsen etter 36 minutter, da Kjetil Tøsse sendte hjemmefansen til himmels etter et flott forarbeid av Johann Kosberg.

Sogndal utlignet ved Kristoffer Hoven etter 72 minutter, men Mikkel Rakneberg ga Ull/Kisa den nødvendige ledelsen kvarteret senere. Nedrykk ble det likevel ettersom Blink vant mot Aalesund.

– Nå er det bare trist. Jeg ser at spillerne er knekt og alle er helt i kjelleren. Det er bare fryktelig tungt og trist, sa en nedbrutt daglig leder i Ull/Kisa, Andreas Aalbu, til Eurosport etter kampen.

Han mente at Ull/Kisa fortjente å rykke ned, men det mener ikke lagets trener Steffen Landro, som er på kontrakt ut året.

– Vi er mer enn gode nok til å bli i divisjonen. Siden jeg kom har vi spilt bare én svak kamp, det var borte mot Strømmen. Ellers synes jeg vi har vært bra i de fleste kamper, men så har vi ikke klart å vippe det i vår favør, sa Landro.

Vill jubel i Stjørdal

Stjørdals-Blink ender tredje sist og kan beholde plassen gjennom nedrykkskvalifisering mot Hødd.

– Det føles jævlig deilig! Vi har fortjent den kvalifiseringsplassen, sa matchvinner Tøsse til foran jublende lagkamerater i Stjørdal.

Sogndals tap gjør at de blir tatt igjen av KFUM på tabellen etter at Oslo-laget vant 4-1 hjemme mot Jerv. Dermed får femteplasserte KFUM fordelen av å spille hjemme når de møter sjetteplasserte Sogndal i første kvalifiseringskamp i jakten på opprykk til Eliteserien.

Fredrikstad, Jerv og laget som ender tredje sist i eliteserien er øvrige hindere på veien mot eliteserieplass.

HamKam og Aalesund er allerede klare for Eliteserien, mens Ull/Kisa må slå følge med Strømmen ned.

HamKam avsluttet med stil

Serievinnerne fra Hamar avsluttet sesongen med 2-1-seier borte mot formlaget Grorud, som hadde sikret plassen i 1. divisjon før siste serierunde. Klubben fra Oslos østkant har slått sterkt tilbake etter å ha vært nederst på tabellen en periode.

I kampen mot HamKam slo de tilbake med utligning umiddelbart etter at Theo Bahir hadde gitt Kjetil Rekdals menn ledelsen. Sindre Osestad dro seg forbi flere forsvarsspillere og klinte inn 1-1 i en heseblesende start på kampen. Oppgjøret ble spilt på Mjøndalens arena, ettersom Groruds bane ikke har flomlys.

Etter den fartsfulle åpningen roet det seg betraktelig, men HamKam skulle vise seg å være sterkest til slutt. Rasmus Lindkvist dro til med en markkryper på frispark fra kloss hold etter 76 minutter og ballen gikk i mål, muligens via Emil Sildnes. Det var nok til sesongens 21. seier for 1. divisjons soleklare ener.

KFUM sikret hjemmefordel

Med Åsane jagende bak seg på tabellen, i kampen om de siste opprykkskvalifiseringsplassene, gikk KFUM ut i hundre for å sikre seg et godt resultat mot Jerv. Det fikk de til gagns.

Lagets toppscorer Alagie Sanyang sendte «hjemmelaget» i ledelsen på Vålerengas hjemmebane etter åtte minutter og la på til 3-0 i umiddelbart i 2. omgang etter at Bilal Nije hadde doblet ledelsen etter 17 minutter.

Felix Schroter reduserte for Jerv like etter Sanyangs andre scoring, men vingback Dadi Dodou Gaye la på til 4-1 for KFUM etter 52 minutter.

