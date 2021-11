Eikrem sendte Molde nærmere gull og Brann nærmere nedrykk

sport

Verken Glimt på toppen av tabellen eller Stabæk på kvalifiseringsplass klarte å vinne tidligere på dagen, og dermed kunne begge lag på Brann stadion ta innpå i jakten på sine vidt forskjellige målsettinger i søndagens kamp.

Gullkandidaten Molde åpnet kampen best, men et desperat Brann-lag kjempet seg til to gode sjanser før hvilen, uten at noen av lagene scoret før pause.

Det tok en drøy time før ballen satt i nettet, og målet fra Eikrem var av topp klasse. Midtbanespilleren dro seg fri utenfor 16-meteren og skrudde ballen opp i hjørnet.

– Jeg fikk til en skuddfinte og bare prøvde å legge den i lengste. Jeg har ikke brukt venstrefoten på lang tid, så det var en nydelig scoring, sa Eikrem til Discovery Plus.

Molde er dermed bare tre poeng bak Bodø/Glimt med to serierunder igjen. Glimt har igjen kamper mot Brann hjemme og Mjøndalen borte, mens Molde avslutter mot Lillestrøm hjemme og Haugesund borte.

– Vi drømmer, men vi vet at de skal møte Brann og Mjøndalen. Jeg vet ikke om vi får så mye hjelp derfra. Vi har et håp, og så må vi gjøre jobben selv, sa Eikrem om gullsjansene.

Bortekampen mot Glimt blir en tøff oppgave for Brann, som er tre poeng bak Stabæk på kvalifiseringsplassen. I siste serierunde møter bergenserne et formsterkt Sarpsborg.

Gode Brann-sjanser

Molde skapte sjanser fra start og var nære etter et kvarters spill. Toppscorer Ohi Omoijuanfo måtte se to avslutninger bli blokkert av et oppofrende Brann-lag.

Sheriff Sinyan måtte gi seg med skade etter 19 minutter, og fem minutter senere fikk Aune Heggebø stå ganske så alene i feltet da Brann skapte sin første store mulighet. Brann-spissen bredsidet ballen mot borterste stolpe, men skuddet gikk like utenfor.

Etter 42 minutter kom nok en god Brann-mulighet som presset fram en feberredning fra Molde-keeper Andreas Linde. En presis corner ble møtt av Mathias Rasmussen, som headet mot bortre hjørnet. Ballen så ut til å dale inn i nettet, men Linde reagerte lynkjapt og avverget.

– Det er en fantastisk redning, det er ikke mer å si om det, sa Rasmussen til Discovery Plus i pausen. Linde sa seg godt fornøyd med redningen i pauseintervjuet med samme kanal.

Lur Eikrem

Molde åpnet også 2. omgangen best og brukte 15 minutter på å trenge gjennom blokka til Brann.

Det skjedde takket være klassemålet til Eikrem. Etter flere blokkerte skudd var det klokt av Molde-kapteinen å vende av oppasseren sin med en skuddfinte for å skape rom for en perfekt avslutning.

Målscorer Eikrem måtte gi seg et par minutter senere og ble byttet ut mot løpssterke Emil Breivik.

Nå var det Branns tur til å skyte flere ganger i blokka, og etter 72 minutter kom det en kjempesjanse for hjemmelaget. Heggebø headet i stolpen fra kort hold. Returen så ut til å bli veldig farlig, men Moldes Kristoffer Haugen fikk klarert til corner.

Ti minutter senere fikk Robert Taylor en god skuddmulighet, men igjen kom en Molde-forsvarer i veien. Brann klarte aldri å knekke koden Eikrem løste, og det ble til slutt forskjellen på lagene.

(©NTB)