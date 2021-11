Håndball: 12. strake seier for Magdeburg

sport

Gullerud scoret to mål og O'Sullivan ett da Minden ble slått 31-26 på bortebane. For Gullerud var det et møte med gamle lagkamerater i klubben han spilte for fram til i fjor.

Magdeburg troner på tabelltopp med fire poeng ned til Kiel og Füchse Berlin, som begge har spilt en kamp mer.

Sander Sagosen og Harald Reinkind scoret fem ganger hver da Kiel slo Leipzig 32-28 og sørget for at luken ikke ble større. Bare Niclas Ekberg (8) scoret flere.

Gøran Johannessen scoret to mål da Flensburg-Handewitt slo Wetzlar 27-25. Flensburg på 4.-plass er åtte poeng bak Magdeburg, men med en kamp mindre spilt.

