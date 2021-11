Hareide raste etter 0-0 mot Glimt: – Det er en klar straffe

sport

For RBK, som kjemper for medalje og europaspill neste år, var det frustrerende for Rosenborg-treneren Hareide å se at det ikke ble blåst.

Et drøyt kvarter før slutt ropte hele Lerkendal på straffespark da Islamovic headet ballen ned i backen Alfons Sampsted. Avstanden mellom dem var kort, men Sampsted hadde armen ute. Likevel var kampleder Rohit Saggi sikker i sin sak og vinket spillet videre.

– Det burde ikke endt 0-0. Det burde vært 1-0 til oss. Det er en klar straffe dommeren overser. det er for dårlig. Det er irriterende, for gutta legger ned en god jobb. Det er synd at sånne ting skal være avgjørende, sa Hareide til Discovery.

– Det er helt sykt. Det er så tydelig hands. Jeg skjønner ikke at han ikke ser det, sa Islamovic.

Før Moldes bortekamp mot Brann står Glimt med seks poengs ledelse på Molde. På Lerkendal var det mer enn ti minusgrader, et klima Glimt så ut til å trives med i første omgang. Fra nesten total dominans utviklet kampen seg til å bli mye jevnere i 2. omgang.

– Vi gjør en bra kamp. Vi ligger bra defensivt og kontrer bra. Vi kan fylle på med flere iblant, og når vi presser høyt, kan vi utnytte det mer, sa Dino Islamovic til Discovery.

Saltnes tilbake

Et lyspunkt for Glimt var at Ulrik Saltnes kom tilbake på banen for første gang siden 30. september da han skadet leddbåndet i kneet mot CSKA Sofia i conferenceligaen. Noen dager etter skaden sa han til NRK at han var ute for resten av sesongen.

Glimt har Brann (h) og Mjøndalen (b) i de to siste kampene. Rosenborg, som har fem poeng opp til Viking på 3.-plass, har igjen Stabæk (b) og Strømsgodset (h).

Glimt-styring i 1. omgang

Glimt tok umiddelbart tak i kampen og hadde ballen klart mest i åpningen på den kalde gressmatta med en oransje ball som så ut til å være ganske glatt.

– Det er likt for begge lag, så det går fint, sa Ola Solbakken til Discovery i pausen.

Patrick Berg kunne sendt de gulkledde i føringen etter drøyt 20 minutter, men hans avslutning fra 14 meter gikk høyt over.

Rosenborg hadde noen få besøk på Glimts banehalvdel selv om de hadde ballen svært lite.

Knutsen ble taklet

Rosenborg løp mye og kjempet iherdig, og Edvard Tagseth taklet til og med Glimt-trener Kjetil Knutsen på sidelinjen da han mistet balansen og skled ut av banen. Begge de involverte tok det med et smil.

Rosenborg så bedre ut etter hvilen, og 2. omgang startet mye jevnere enn den første. RBK-spillerne skapte flere gode muligheter det første kvarteret og kunne kanskje også fått straffesparket.

Glimt hevet spillet sitt mot slutten, men klarte aldri å ta det som kunne vært det definitive skrittet mot seriegull søndag i den bitende kulden på Lerkendal.

