Kombinert: Jarl Magnus Riiber vant i Ruka, Oftebro på tredjeplass

Riiber hadde 14 sekunder å ta inn på ledende Johannes Lamparter. Også østerrikeren Mario Seidl var bedre enn nordmannen i den provisoriske konkurranseomgangen som ble gjort unna torsdag.

Søndagens hopprenn ble avlyst på grunn av vind.

Riiber tok igjen Lamparter etter tre-fire kilometer, og halvveis gikk de to i tet. Nordmannen lot østerrikeren ha føringen. På sisterunden satte han derimot fart og kjørte fra østerrikeren i utforkjøringen inn mot den siste bakken. I mål skilte det 12,4 sekunder mellom de to.

Med seieren vant også Riiber minitouren og gjentok dermed fjorårets bedrift. Riiber ble diskvalifisert i lørdagens renn, likevel klarte han å legge problemene bak seg.

Visste han var sterkere

– Jeg fokuserte bare på å holde ryggen hans, og jeg viste at jeg var sterkere enn ham i spurten, sa Riiber til Viasat.

Han jobbet selv på spreng for å få hoppdressen klar til søndagens kvalifisering, en kvalifisering det ikke ble noe av.

– Han er den roligste av oss alle. Han var deppet og lei seg etter diskvalifiseringen, men så legger han det bak seg. Det var jo en maktdemonstrasjon av ham på slutten i dag, sa kombinertsjef Ivar Stuan.

Ensom kamp

Jens Lurås Oftebro, som gikk ut som nummer fem, fikk en ensom kamp med å ta igjen Seidl i kamp om tredjeplassen. Selv om det kom flere løpere opp bakfra, klarte han å holde unna inn til sin annen tredjeplass på tre dager.

Jørgen Graabak gikk inn til 13.-plassen etter å ha blitt nummer sju i de to første rennene. Espen Andersen ble nummer 17, Kasper Moen Flatla nummer 23, mens Espen Bjørnstad valgte å stå over langrennet etter et håpløst utgangspunkt etter hoppingen torsdag.

Simen Tiller fikk ikke hoppet den provisoriske omgangen torsdag etter å ha blitt diskvalifisert for ureglementert hoppdress.

