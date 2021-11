Mjøndalen i alvorlig nedrykkstrøbbel

sport

Bruntrøyene fra Nedre Eiker skulle helst hatt seier i årets tredje siste ligarunde. I stedet sto de tomhendte igjen og stirrer nedrykket i hvitøyet. De siste to sesongene har Mjøndalen berget plassen med et nødskrik, men i år ser det beintøft ut.

Med to runder igjen ligger Vegard Hansens menn nest sist på tabellen og har tre poeng opp til Stabæk på kvalifiseringsplassen. Vålerenga borte og Bodø/Glimt hjemme venter i innspurten.

– Tidvis var det jevnt, men vi gjør noen feil og skaper for lite. Vi var hakket dårligere enn Sarpsborg og taper fortjent. Det er skuffende at vi ikke får med oss noe i det hele tatt. Trolig blir dette skjebnesvangert, sa Hansen til Discovery+ etter tapet.

Etterlengtet

Det sto 1-1 på lystavla inntil Eirik Wichne gjorde sitt første seriemål for Sarpsborg etter litt over en times spill. Rett før traff lagkamerat Dario Canadjija stolpen.

– Vi visste det ville bli en tålmodighetsprøve, men vi gjorde en god prestasjon. Jeg aner ikke hvor mange kamper jeg har spilt i Eliteserien uten å score mål, sa Wichne i et seiersintervju.

Discovery fulgte umiddelbart opp med å fortelle den tidligere Start-spilleren at det var hans 97. oppgjør på øverste nivå.

Gjestene fjernet all tvil ved innbytter Kristian Fardal Opseth i det 81. minutt. Han satte inn 3-1 etter at MIF-keeper Idar Lysgård glapp en enkel ball fra Anton Salétros.

Superform

Oppgjøret fikk en skikkelig pangstart. Allerede etter 188 sekunder hadde begge lag styrt en ball i nettet. Først ut var Ibrahima Koné med sitt ellevte Sarpsborg-mål for sesongen. Han stanget inn Mikkel Maigaards innlegg fra kanten.

Under to minutter senere gikk Lars Olden Larsen på et dypt løp i boksen og dunket inn en pasning fra Martin Rønning Ovenstad.

Sarpsborg er i praktform og har tatt 19 av 24 mulige poeng på de siste åtte kampene i Eliteserien. I sommer var laget involvert i bunnstriden, men i høstmørket har det virkelig løsnet for østfoldingene.

