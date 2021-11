Skiskyting: Røiseland tredjeplass, mens Hanna Öberg vant sprinten

sport

Storesøster Öberg var feilfri på skyting og gikk et kontrollert langrenn. Hun var 11,3 sekunder foran franske Anaïs Chevalier-Bouchet som også var feilfri.

Marte Olsbu Røiseland hadde annenplassen ut fra liggende bak ledende Hanna Sola. Hun gikk ut 12,1 sekunder bak Hanna Öberg ut fra stående skyting på en fjerdeplass. Med en god spurt sikret hun seg en ny pallplassering. Hun hadde nest raskeste tid i langrennet og var bare ti sekunder bak svenske Elvira Öberg foran seg.

– Jeg var mye bedre enn i går. Følte at jeg hadde kraft i sporet og koste meg uti der. Skulle bare hatt fullt hus på skytingen, men jeg er fornøyd, sa Røiseland til NRK.

Ida Lien skjøt feilfritt og ble nest av de norske på en 10.-plass. Hun var 50,9 sekunder bak vinneren i mål. Hun har niendeplass som best i karrieren i verdenscupen.

Fullt så bra gikk det ikke for Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold. Eckhoff jaktet sin åttende sprintseirer på rad, men måtte tåle en strafferunde etter liggende og to runder etter stående. Dermed havnet hun langte nede på listen, slått med 1.30,7 av vinneren. Ingrid Tandrevold med to bom på stående skyting endte på plassen foran lagvendingen – slått med 1.28,9. De to endte på 27.- og 28.-plass.

– For dårlig skyting. De beste skytter best og det var ikke meg i dag. Det var litt slik i fjor og jeg håper at jeg kommer i bedre og bedre i form utover, sa Eckhoff.

Karoline Knotten leverte feilfri skyting, men farten i sporet var ikke fullt på høyde og hun to plasser bak Eckhoff.

Emilie Ågheim Kalkenberg var nest best av de norske på normaldistansen lørdag, men bommet to ganger på både liggende og stående skyting. Det ble 95.-plass på Kalkenberg – hele 3.06 bak vinneren.

