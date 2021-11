Tre assist fra Messi da PSG vendte til seier – Neymar ut på båre

sport

Neymar måtte ut på båre i det 88. minutt, med noe som kan ha vært en alvorlig ankelskade. Brasilianeren ble taklet midt på banen og så ut til å tråkke feil da han landet. Han ble liggende og vred seg i smerte og måtte byttes ut.

Det var et skår i gleden på en dag der Messi viste at han for alvor begynner å bli varm i PSG-trøya.

Saint-Étienne hadde tatt ledelsen ved Denis Bouanga etter 22 minutters spill, etter svakt keeperspill av EMs beste spiller Gianluigi Donnarumma, men PSG skulle vise seg å bli for sterke for hjemmelaget til slutt.

På overtid av 1. omgang fikk Messi en dødball som han servet inn på hodet til Marquinhos, som stanget inn 1-1. Det tok nesten 80 minutter før PSG tok ledelsen, men da vippet Messi ballen gjennom til landsmann Angel Di Maria, som var sikker alene med keeper.

På overtid ble midtstopper Marquinhos tomålsscorer da han headet inn nok et flott innlegg av Messi. Dermed endte det 3-1 for PSG, som ligger 14 poeng foran Nice på 2.-plass i Ligue 1.

