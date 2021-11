Viking nær medalje etter ny seier – fikk rødt kort etter krangel mellom lagkamerater

sport

Viking har med seieren et godt grep på bronsemedaljen og kan fortsatt ta igjen Molde på 2.-plass.

Men det begynte dårlig mot Kristiansund da Gianni Stensness var i overkant nonchalant da han prøvde å spille seg ut bakfra etter fire minutter. Det klarte Agon Muçolli å utnytte. Han vant ballen på Vikings 16-meter og spilte enkelt fram Bendik Bye, som satte inn 1-0 for hjemmelaget.

Kristoffer Løkberg utlignet like før pause for Viking, som derfra og ut sto for nesten alt som var av spille og sjanser mot et lavtliggende Kristiansund-lag.

Men ikke absolutt alt, for etter 66 minutter gikk Kristiansund opp i ledelsen igjen. Ballen trillet ut til Torgil Gjertsen like utenfor 16-meteren, og kantspilleren skrudde ballen over Patrik Gunnarsson i Viking-buret og i mål.

To minutter før slutt scoret Berisha på straffe etter en hands i feltet, og på overtid sørget Bjørshol for 3-2-seier etter et sugende løp og avslutning fra meget kloss hold.

– Nå har jeg det helt fantastisk. Det så litt stygt ut på 2-1 der og så snur vi det, så det er rett og slett bare helt nydelig. Jeg har egentlig vært vaksinert mot å score, så det var deilig at det kom i en sånn stund som dette her, sa matchvinner Bjørshol til Discover Plus etter kampen.

Kranglet på seg rødt kort

Helt på tampen fikk Viking-stopper David Brekalo rødt kort for å ha dyttet sin egen keeper.

Den bisarre situasjonen oppsto etter en kommunikasjonsfeil mellom Brekalo og Viking-keeper Gunnarsson, og islendingen i Viking-buret freste mot sin slovenske midtstopper.

Det likte ikke Brekalo, som dyttet Gunnarsson i brystet. Gunnarsson falt over ende som om han skulle prøve å pådra en motstander et rødt kort, men denne gangen var det medspilleren som måtte tidlig i dusjen.

Det hadde uansett ingenting å si for resultatet, som gjør at Viking garantert kommer foran Kristiansund på tabellen. Siddisene har 51 poeng, mens Kristiansund blir stående på 43.

– Det er sinnssykt bittert. Vi har vært nede i en bølgedal, og da gjør vi så mange dumme ting at det er helt utrolig, sa Gjertsen.

Klønete baklengsmål

Viking virket ikke helt å forstå alvoret i starten av kampen. Det fryktelig svake forsøket på å spille seg ut bakfra etter fire minutter ble hardt straffet av et hjemmelag som helst trengte å få med seg alle tre poengene for å holde liv i håpet om 3.-plass.

Å ligge under med et tidlig mål er ingen fordel, men åpningsmålet virket som en oppvekker for Viking, som spilte seg mer inn i kampen. Sjanser fra Sebastian Sebulonsen og Løkberg, samt to muligheter fra Veton Berisha tydet på at et Viking-mål var nær, men Kristiansund kunne doblet ledelsen etter 37 minutter.

Målscorer Bye løp langs 16-meteren og klinte til med en markkryper, som nesten gikk inn, men skuddet strøk utenfor stolpen. Da kom istedenfor målet i andre enden.

For tre minutter senere endte ballen opp hos Kristoffer Løkberg i feltet. Trønderen dro seg flott fri med en skuddfinte før han fyrte av mot mål. Skuddet gikk via Andreas Hopmark, og Sean McDermott i Kristiansund-målet var sjanseløs i forsøket på å redde skuddet.

Mot spillets gang

Kjøret mot målet til Kristiansund fortsatte etter pause, og siddisene spilte seg strålende gjennom flere ganger uten å få uttelling.

Kevin Kabrans skuddforsøk ble blokkert av Aliou Coly, Sondre Bjørshol headet over på en av mange cornere fra Joe Bell, og samme Bjørshol klarte ikke å overliste McDermott fra skrå vinkel, bare i løpet av noen få minutter like før timen var spilt.

Bye var oppe og yppet seg igjen da kampen hadde bikket timen spilt, og seks minutter senere kom scoringen til Gjertsen og Kristiansund.

Kampen eksploderte på slutten. Straffescoring fra Berisha, kjemperedning fra Gunnarsson, vinnermålet til Bjørhol og den merkelige situasjonen som sørget for rødt kort på Brekalo skjedde helt mot slutten av kampen.

Viking har igjen kamper mot Odd hjemme og Tromsø borte, mens Kristiansund skal spille borte mot Sandefjord før de avslutter sesongen hjemme mot Vålerenga 12 desember.

