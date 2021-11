Sapporo trapper opp OL-jakten med milliardkutt

sport

Kostnadskuttet ble bekreftet av Sapporo-ordfører Katsuhiro Akimoto mandag. OL er et følsomt tema i Japan etter at årets sommerleker i Tokyo gikk på en gedigen budsjettsmell.

Det pandemiutsatte arrangementet kostet minst 131 milliarder kroner. Enkelte analytikere mener prislappen var mye høyere.

– Kostnadene for et vinter-OL er under en tredel av å arrangere sommerlekene. Det er et viktig budskap å få fram, sier Akimoto.

Sapporos nye OL-budsjett er 25 prosent lavere enn det opprinnelige. Totalrammen er beregnet til et sted mellom 280 og 300 milliarder yen. Det tilsvarer 22 til 24 milliarder kroner. Den internasjonale olympiske komité (IOC) er opptatt av å gjøre OL rimeligere i framtiden.

Byen nord i Japan arrangerte vinter-OL i 1972. I sommer var Sapporo vertskap for maraton og kappgang under Tokyo-lekene.

(©NTB)