Belgia knuste Polen – overnatter på topp i Norges gruppe

Det blir derimot Norge som overvintrer på topp i kvalifiseringen. Onsdag morgen fullføres bortekampen mot Armenia som ble avbrutt av tåke på stillingen 9-0 til Norge.

Tine De Caigny ga Belgia ledelsen etter et kvarter i Leuven, mens Hannah Eurlings og Janice Cayman økte hver sin gang før pause. De Caigny satte selv punktum tidlig i 2. omgang da Polen ble distansert for godt i kvalifiseringen.

Kampen om førsteplassen som gir VM-plass og 2.-plassen som gir omspill vil stå mellom Norge og Belgia, og det er de norske som ligger klart best an etter sin 4-0-seier over Belgia i oktober.

Når Armenia-kampen er ferdigspilt vil Norge være tre poeng foran Belgia etter seks av ti spilte kamper. Neste år har Norge igjen tre hjemmekamper og bortekampen mot Belgia.

Ettersom det i den europeiske EM-kvalifiseringen er innbyrdes oppgjør som avgjør ved poenglikhet, vil Norge med seier i de tre hjemmekampene (mot Kosovo, Polen og Albania) kunne tape med inntil tre mål i Belgia og likevel bli gruppevinner.

Norge møter Kosovo og Polen i april, Belgia og Albania i september.

