Carlsen holdt til ny VM-remis på bursdagen: – Foreløpig er vi på like fot

sport

Uavgjortresultatet var klart på godt under tre timer og 33 trekk. Dermed står det 2-2 sammenlagt etter fire partier. Remis er blitt utfallet i alle Carlsens 18 siste VM-partier i klassisk sjakk.

Rekken går tilbake til duellen mot Sergej Karjakin i 2016. Man må ytterligere to år tilbake for å finne sist gang Carlsen ledet en VM-kamp. Begge hans to siste titler kom etter suverene omspill.

– Det er ikke så mye å si. Jeg valgte en litt ny, skarp variant, men det virket som han visste hva han skulle gjøre. Jeg så etter noen muligheter, men fant dem ikke. Han forsvarte seg bra, sa Carlsen til NRK.

Bursdagsjubilanten brukte mye tid på å finne en vinneroppskrift. Etterpå avviste Carlsen at han var frustrert, men erkjente at remis «selvfølgelig ikke var ideelt».

– Han spiller bra og er godt forberedt, så foreløpig er vi på like fot, sa Carlsen på spørsmål fra VG.

Så bra ut

Tirsdag så verdenseneren svært skarp ut i det som ble en russisk åpning. Med hvite brikker brukte han kun seks minutter på sine 18 første trekk. Nepomnjasjtsjij ble satt på prøver, men russeren bremset Carlsens offensiv med bunnsolide forsvarsvalg.

Det ble særlig synlig da nordmannen brukte vel 23 minutter foran sitt 24. trekk. Tidsbruken tydet på at han slet med å finne en vei videre. Stillingen viste også at det hadde vært for mange byttehandler til at utfallet neppe ville bli noe annet enn remis.

«Nepo» strålte av selvtillit gjennom sitt svartparti. VM-utfordreren forlot brettet allerede etter sju trekk, og han syntes å ha kontroll på alt som kom fra Carlsen. I tillegg hadde russeren markant kortere tenkepauser.

Senere satt Carlsen over en halvtime og pønsket ut en mulig seiersplan. Han endte opp med å flytte springeren, men det rokket ikke ved den jevne stillingen.

– Han har et repertoar med russisk forsvar som ikke er så lett å få en liten fordel mot. Enten må du spille skarpt eller få ingenting. Jeg prøvde, men han visste hva han skulle gjøre. Da blir det vanskelig, forklarte Carlsen.

Ikke slått til

Sist gang Carlsen spilte med hvite brikker, var det langt mer drama. Da spilte han seg til en kaotisk og komplisert stilling i det andre VM-partiet. Underveis kunne det ha vippet alle veier. På et tidspunkt var Carlsen i en skikkelig knipe, men han slapp av kroken etter et svakt trekk fra Nepomnjasjtsjij.

Magnus Carlsen har vært verdensmester i langsjakk uavbrutt siden 2013. Han har vunnet dueller mot Vishy Anand (to ganger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Forrige mesterskap ble spilt i 2018.

Siden den gang er serieformatet økt fra 12 til 14 partier. Håpet var at det skulle gi flere seirer, men så langt har det ikke slått til. Den «evigvarende» remisrekken har bare fortsatt.

Førstemann til 7,5 poeng blir verdensmester. Et eventuelt omspill skjer 15. desember.

