Hviterusslands fotballpresident pågrepet i Tsjekkia – ville se utsatt VM-kvalifiseringskamp

Bazanov er en støttespiller for Hviterusslands autoritære president Aleksander Lukasjenko. EU innførte sanksjoner mot Lukasjenkos regime i fjor, og han er beskyldt for å ha orkestrert flyktningstrømmen mot grensen til Polen som hevn for det.

Hviterusslands kvinnelandslag skulle spille VM-kvalifisering mot Tsjekkia i Opava tirsdag, men kampen ble utsatt etter at tre hviterussiske spillere testet positivt på koronaviruset. Hele troppen må testes igjen før tsjekkiske helsemyndigheter eventuelt gir klarsignal til at kampen spilles.

Ifølge avisen Denik N har politiet pågrepet Bazanov og hans kone.

En polititalskvinne sier til nyhetsbyrået AFP at to utlendinger er pågrepet mistenkt for å ha reist inn i Tsjekkia i strid med gjeldende koronaregler. Hun opplyser at de ikke hadde de påkrevde dokumenter for innreise, men ville ikke bekrefte deres identitet.

Tidligere ble Tsjekkias utenriksminister Jakub Kulhanek sitert på at Bazanov ville bli utvist dersom han prøvde å reise til kampen.

