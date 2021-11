Mer koronatrøbbel for RB Leipzig

sport

Klubben har vært hardt rammet av koronasmitte den siste tiden, men helgens seriekamp mot Union Berlin skal ikke være i fare for å måtte utsettes.

Ifølge avisa Bild er det avdekket ytterligere fire smittetilfeller i klubben.

Trener Jesse Marsch og lagkaptein Péter Gulácsi var de første som testet positivt. Det skjedde i begynnelsen av forrige uke. Etter mesterligakampen i Brugge, som den tyske klubben vant 5-0, testet Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan og Willi Orban positivt. Det var også flere positive prøver blant folk i støtteapparatet.

Et redusert lag tapte 1-3 hjemme for Leverkusen i helgen.

Klubben har opplyst at alle spillere, trenere og ledere er fullvaksinert.

Lokale smitteverntiltak innebærer at Leipzig for tiden spiller hjemmekampene for tomme tribuner.

(©NTB)