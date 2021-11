Tåkedrama utsatte kvinnelandslagets storseier mot Armenia – kampen fullføres onsdag

sport

De siste 20 minuttene i Jerevan må spilles onsdag. Sikten var til slutt så dårlig at den franske dommeren Victoria Bayer ikke så annen utvei enn å avbryte kampen. Tåken senket seg over stadion et stykke ut i 2. omgang, og i det 70. minutt var sikten så dårlig at den franske dommeren stoppet kampen. Armenias lag gikk av banen, mens Norges ble værende.

Etter et kvarter kom Armenia ut på banen igjen. Dommerne hadde funnet fram en oransje ball, og de norske tok på seg reflekterende grønne overtrekksvester, men de var forveksling like dommertrioens drakter.

Mens lagene ventet på at kampen skulle gjenopptas ble tåken tykkere igjen, og etter hvert gikk begge lag i garderobene. 45 minutter etter at kampen ble stoppet kom avgjørelsen om at den fullføres først onsdag.

Sikten for dårlig

Norges landslagssjef Martin Sjögren mener kampen kunne vært fullført, til tross for tåken.

– Dommeren blåste av fordi hun synes man ikke ser ordentlig. Det viser seg at det er en regel som sier at linjedommerne må kunne se hverandre fra maksimal avstand, sa Sjögren til NRK.

– Vi synes det er OK å spille og ville gjerne spilt ferdig i dag, men det er dommerne som avgjør.

Avgjørelsen ble at de siste 20 minuttene må vente. Det utsetter bare Norges innkassering av tre nye poeng og kraftig forbedret målforskjell.

– Ut fra reglene dommerne henviser til kan vi ikke argumentere imot. Vi må bare finne oss et hotell og så avslutte kampen i morgen, sa Sjögren til NRK.

Norges mål er scoret av Elisabeth Terland (2), Lisa-Marie Utland (2), Frida Maanum, Guro Reiten, Anja Sønstevold, Guro Bergsvand og Celin Bizet Ildhusøy.

Hull på byllen

Armenia hadde byttet ut sin hardt prøvede keeper Lena Andriasyan, som slapp inn åtte mål på Ullevaal i september (før hun ble byttet ut) og hele 19 i Belgia torsdag. Hun var erstattet av Syuzanna Sirekanyan, som med hjelp fra en dyp 6-3-1-formasjon holdt nullen i en drøy halvtime.

Hun trengte bare et par gode redninger for å gjøre det, mot et norsk lag som slet med å få tempo og presisjon i pasningsspillet og stanget mot den armenske forsvarssekseren.

Terland ble spilleren som fikk hull på byllen, med god hjelp fra pasningsfoten til Maanum. Da målet endelig kom i det 31. minutt, var det av den riktig fine sorten.

Kaptein Ingrid Syrstad Engen slo en stikker til Reiten, som spilte fram Maanum på høyresiden i feltet. Hun slo skrått ut i feltet, der Terland satte foten på ballen og styrte den i lengste hjørne.

Bare tre minutter senere kom 2-0-målet, og igjen lå det gode prestasjoner bak. Maanum fikk ballen fra Julie Blakstad og slo en smart stikker til Terland, som listet ballen forbi keeper med en utsideberøring ved hjørnet av 5-meteren.

Reiten hadde et knallskudd i tverrliggeren før hun noterte en ny assist da Lisa-Marie Utland gjorde 3-0 kort før pause. Reiten spilte vegg med Maanum og slo et presist innlegg som Utland styrte inn med hodet.

På overtid i den første omgangen burde Terland ha fullført sitt hat trick. Utland ble spilt gjennom av Reiten og serverte spissmakkeren åpent mål, men Terland skjøt utenfor.

Målrush og tåkehav

4-0 kom i stedet etter halvannet minutt av den andre omgangen. Terland kjempet ballen til Maanum, som så at keeper sto langt ute og sendte ballen i en bue over henne.

Fire minutter senere banet en Sævik-dribling vei for Reitens skudd i motsatt kryss, og etter et dobbeltbytte var det første Lisa Naalsund gjorde å levere assist til Utlands 6-0-mål.

I det 59. minutt brukte Sønstevold skuddfoten fra nesten 30 meter, og via en motspiller føk ballen inn i hjørnet til hennes første landslagsmål.

Bergsvand satte 8-0 i tomt bur da Sønstevold spilte ballen inn igjen etter et norsk hjørnespark som ble dårlig klarert. Så tetnet tåken betydelig til, og det var svært dårlig sikt da innbytter Ildhusøy i det 69. minutt scoret sitt første landslagsmål etter et nytt hjørnespark.

Rett etter avbrøt dommeren kampen.

