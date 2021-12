Økonomisk krise kan gi Norge ny EM-motstander i håndball

sport

Pandemien tar hardt også på håndballøkonomien hos litauerne. Forbundet har blant annet ikke innbetalt en avgift som må til for å kunne spille EM, skriver det tyske nettstedet Handball World.

I tillegg har Litauens håndballforbund kjempeutfordringer med å finansiere treningsleir og betale for at spillerne skal reise fra klubber og til EM-samlingen.

– Vi betaler fortsatt på gjeld for deltakelse i VM og EM for to tiår siden, sier en oppgitt generalsekretær i det nasjonale håndballforbundet, Miglius Astrauskas.

EM spilles i januar i Slovakia og Ungarn. Norges gruppe består av Slovakia, Russland og Litauen.

(©NTB)