Elverum-tap i siste sekund mot Mesjkov Brest: – Megabittert

Det ble en tung slutt på en kamp der Emil Imsgard storspilte i målet og så ut til å hjelpe Elverum til høstens fjerde seier i mesterligaen. Elverum hadde sjansen i siste angrep, og med en spiller utvist tok de ut Imsgard for en ekstra angriper.

Eric Johansson tok det siste skuddet, men det ble reddet av keeper på målstreken, og det var nok sekunder igjen til at Ivan Maskevitsj kunne kaste ballen over hele banen og i det tomme målet.

– Vi spiller for å vinne, og da må man satse. Det er OK at Eric bommet. Det var litt uflaks, men han tok ansvar, sa Imsgard til TV4.

– Klart det er megabittert å stå igjen med ingenting. Jeg synes vi fortjente noe i denne kampen, men vi våget å gå for det, sa trener Børge Lund.

Det hviterussiske laget hadde tatt bare ett poeng på sine sju første kamper og tapte hjemme for Elverum i oktober, men viste tidlig alvorlige hensikter i onsdagens bortekamp. Gjestene scoret kampens tre første mål og ledet gjennom nesten hele den første omgangen.

Elverum innledet den andre omgangen sterkt, mens Brest-spiller Maksim Baranov pådro seg rødt kort da han stygt skrittet i veien for et innhopp av Sindre Heldal. Elverum var à jour på 17-17 og ledet første gang på 19-18. Laget gikk opp i tre måls ledelse og truet med å dra fra før det ble spennende igjen.

Elverum hadde tre måls ledelse siste gang på 30-27, men gjestene bet seg fast, og utlignet til 31-31. I dramatiske sluttminutter der begge lag pådro seg utvisninger kunne kampen ha vippet hvilken vei som helst, men det endte trist for Elverum.

Imsgard leverte 22 redninger og var banens gigant. Tobias Grøndahl var mestscorende for Elverum med åtte mål.

Laget tar imot danske Aalborg om en uke, før mesterligaen tar pause til midten av februar. Elverum er fortsatt inne blant de seks beste som kommer til cupspillet, men de tapte poengene onsdag kan komme til å koste dyrt når regnskapet skal gjøres opp til slutt.

