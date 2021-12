Fredrik Bjørkan er klar for Hertha Berlin

sport

Onsdag ettermiddag ble han presentert som Hertha Berlins første overgang i vinter.

– Vi er glade for at Fredrik har valgt Hertha, sier sportsdirektør Fredi Bobic.

Bjørkan får trøye nummer 3.

– Avgjørelsen var lett for meg, også fordi flere nordmenn har spilt her før meg, og klubben har et godt rykte i Norge, sa Bjørkan.

På nettsiden viser den tyske klubben bilder av Bjørkan som har gått gjennom medisinsk test.

Bjørkan har vært blant Eliteseriens beste spillere i år, og i november ble Hertha-interessen rapportert i tyske medier. Kontrakten hans med Glimt går ut etter årets sesong.

Det skal ha vært interesse fra Bjørkan fra en rekke lag i forskjellige europeiske ligaer gjennom sesongen. I sommer debuterte han for Norges landslag i en privatkamp mot Hellas.

Hertha Berlin ligger for øyeblikket på 14.-plass i den tyske toppligaen 1. Bundesliga. Klubben har keeper Rune Almenning Jarstein i stallen.

(©NTB)