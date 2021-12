Jarstein kneoperert – ute til nyåret

sport

Klubben skriver på sitt nettsted at operasjonen var vellykket, men at Jarstein må belage seg på et treningsavbrekk og at han først over nyttår kan være tilbake på treningsfeltet.

– Kneet har låst seg en del, og vi fant ut at eneste mulighet var operasjon, sier Jarstein til VG. Det var menisken og brusk i kneleddet som ble fikset kirurgisk.

Jarstein har ikke spilt siden han testet positivt på koronaviruset like etter landslagssamlingen i mars. Hans covidsykdom fikk et alvorlig forløp, og han pådro seg også en hjertemuskelbetennelse.

Veien tilbake til full fotballaktivitet har vært lang, men Jarstein var veldig nær før kneet begynte å krangle.

Jarstein har spilt 179 kamper for Hertha Berlin siden han kom til klubben i 2014. 37-åringen signerte i mai en ny kontrakt som gjelder til sommeren 2023.

