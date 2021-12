KFUM videre i opprykkskvalifiseringen

sport

Det avgjørende målet kom fem minutter etter pause. Njie løp seg fri, skar inn i banen og satte ballen høyt i mål.

– Det føles litt uvirkelig, men vi har jobbet veldig hardt for dette. Det er så fortjent. All honnør til gutta som står fram fra start til slutt. I dag er vi menn, sa Njie til Discovery.

Med 27 minutter igjen gjorde Sogndal-trener Eirik Bakke tre bytter i håp om å få noe ut av oppgjøret.

Han fikk ikke uttelling i det som endte opp med å bli hans siste kamp som Sogndal-trener etter sju år.

Flo inn

– Det har vært oppturer og nedturer. Vi har utviklet fotballspillere. Det er mange nye på gang. Vi har tapt to playoff-finaler. Det er ikke i dag vi taper opprykket, sa Bakke.

Nå erstattes han av Tore André Flo før neste sesong.

Njie kunne lagt på til 2-0 like etter Sogndals bytter, men nølte litt i det avgjørende øyeblikket og ble stoppet av en Sogndal-forsvarer.

Sogndal styrte mye av spillet i sluttfasen, og KFUM lå lavt. Det ga flere gode kontringsforsøk, men det ble med det. Sogndal på sin side hadde sin største sjanse da Kristoffer Hovens heading ble reddet godt av Jonas Brauti.

Fredrikstad neste

Første omgang var relativt jevn hvor ingen av lagene tok veldig store sjanser offensivt. KFUMs Alagie Sanyang satte et straffespark i tverrliggeren fire minutter før hvilen. Det ble, heldigvis for spissen, ikke utslagsgivende ettersom Njie sørget for seier i hovedstaden.

KFUM møter Fredrikstad på bortebane 6. desember. Deretter møter vinneren av den kampen Jerv på bortebane. Vinneren av kampen i Grimstad møter laget som havner på kvalifiseringsplassen i Eliteserien 15. desember.

– Norsk fotball er så tett og jevn. Vi har mulighet til å slå dem alle, sa KFUM-trener Jørgen Isnes.

