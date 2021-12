Kvinnenes utfortrening onsdag avlyst

sport

Sofia Goggia fra Italia var raskest i den første treningsomgangen tirsdag. Ragnhild Mowinckel, som er eneste norske utøver på plass i Lake Louise, hadde 35. beste tid av de 57 som kjørte gjennom løypa.

Det er planlagt en ny treningsomgang torsdag før verdenscuprennene i utfor fredag og lørdag. Søndag avsluttes arrangementet med super-G.

Da mennene var i Lake Louise forrige uke, ble bare ett av tre oppsatte renn gjennomført. Det var et utforrenn, mens et utfor- og et super-G-renn ble avlyst på grunn av kraftig snøvær.

