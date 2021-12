Scherzer med lønnsrekord i MLB – årslønn på 390 millioner

sport

Det er 20 prosent høyere enn den tidligere rekorden for årsgasje. Gerrit Cole, kaster for New York Yankees, har en niårsavtale med årslønn på 36 millioner dollar.

37-årige Scherzer fikk bare treårskontrakt, men den er verd 130 millioner dollar (1,17 milliarder kroner).

Scherzer kastet for Washington Nationals og Los Angeles Dodgers forrige sesong. Det var siste sesong av en sjuårskontrakt på 210 millioner dollar.

Han vant World Series med Nationals i 2019 og har tre ganger vunnet Cy Young-trofeet som årets kaster.

