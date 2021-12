Skiskyting: Norsk dobbeltseier i IBU-cupen

sport

Dermed ble det en solid norsk dag på hjemmebane. I tillegg til dobbeltseieren var Håvard Gutubø Bogetveit 1,2 sekund fra å ta 3.-plassen, som gikk til tyskeren Justus Strelow.

Andersen vant til tross for to bomskudd på standplass. Han slo Bjøntegaard (én bom) med 2,2 sekunder i rennet som gikk over 7,5 kilometer.

I alt seks nordmenn tok seg videre fra kvalifiseringen. Endre Strømsheim endte på 6.-plass etter fem bomskudd, mens Aleksander Fjeld Andersen ble nummer åtte.

Sverre Dahlen Aspenes, som var best i kvalifiseringen, måtte nøye seg med 16.-plass etter å ha bommet fem ganger på standplass.

(©NTB)