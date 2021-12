Watford – Chelsea stoppet etter hendelse på tribunen

sport

Kampen ble stoppet på stillingen 0-0 i det 13. minutt. Spillerne ble sendt i garderoben. Etter omkring 30 minutter ble kampen satt i gang igjen.

Sky Sports-journalist Gerard Brand er til stede på Vicarage Road. Han meldte at det så ut til at det var Chelsea-back Marcos Alonso som pekte ut situasjonen på tribunen.

Tre personer fra Chelseas medisinske team ble applaudert på vei tilbake mot benken da de var ferdige med jobben.

På høyttaleranlegget ble det opplyst at tilstanden til vedkommende som fikk behandling på tribunen, er stabil. Spillerne kom ut i det samme øyeblikket til en fem minutters oppvarming før kampen ble satt i gang igjen.

Også i kampen mellom Southampton og Leicester opplevde en «medisinsk nødsituasjon» på tribunen. Det var i pausen, så spillerne fikk et lengre opphold i garderoben enn vanlig før kampen ble satt i gang.

En lignende situasjon oppsto for halvannen måned siden i kampen mellom Newcastle og Tottenham. Like før pause stormet helsepersonell opp på tribunen med en hjertestarter etter at en supporter hadde falt om. Vedkommende ble fraktet til sykehus og overlevde. Den gangen var spillerne i garderoben et drøyt kvarter.

