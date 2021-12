ATP gjør ikke som WTA – vil holde turneringer i Kina

sport

Det sier ATP-sjef Andrea Gaudenzi i en uttalelse.

– Situasjonen rundt Peng Shuai fortsetter å vekke alvorlige bekymringer i og utenfor sporten vår. Svarene har så langt vært utilstrekkelige. Vi oppfordrer igjen til en linje med åpen kommunikasjon mellom spilleren og WTA for å få et klarere bilde av situasjonen hennes, sier han.

Det er knyttet stor bekymring til Pengs situasjon etter at hun i forrige måned tilsynelatende forsvant etter å ha beskyldt eks-visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep.

Senere er Peng observert offentlig, og hun hadde en videosamtale med IOC (Den internasjonale olympiske komité) 21. november, men det er uklart om hun er trygg og fri.

Torsdag kunngjorde IOC at det er gjennomført en ny videosamtale med Peng onsdag, og at det er planlagt et personlig møte i januar.

ATP skal likevel avvikle tennisturneringer i landet så lenge koronasituasjonen gjør det mulig. Forbundet opplyser at det vil fortsette å følge situasjonen nøye.

– Vi vet at sport kan ha en positiv innflytelse på samfunnet og tror generelt at å ha en global tilstedeværelse gir oss den beste muligheten til å skape muligheter og å påvirke, sier Gaudenzi.

ATP har planlagt turneringer blant annet i Shanghai og Beijing neste år.

– Veldig bekymret

Onsdag reagerte kvinnenes internasjonale tennisforbund, WTA, på Peng-situasjonen ved å droppe å holde turneringer i Kina og Hongkong.

– Jeg kan ikke se hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende er blitt presset til å motsi påstanden sin om seksuelle overgrep. Gitt situasjonen vi er i nå, er jeg også veldig bekymret for risikoen våre spillere og ansatte kan møte hvis vi skulle avholdt turneringer i Kina i 2022, skrev WTA-direktør Steve Simon.

Kinas regjering fnyser av WTAs boikott og har stemplet hele Peng-saken som «ondsinnet hype».

– Kina er sterkt imot handlinger som politiserer sport, uttaler landets utenriksdepartement torsdag.

Stjernestøtte

WTA får derimot støtte fra noen av tennissportens største stjerner, blant dem de tidligere verdensenerne Martina Navratilova og Billie Jean King.

– En modig beslutning av Steve Simon og WTA, der de setter prinsipper foran penger og står opp for kvinner overalt, og særlig for Peng Shuai, skriver Navratilova på Twitter.

Også mennenes nåværende verdensener, Novak Djokovic, har uttrykt støtte til tennisorganisasjonen.

– Jeg støtter WTAs standpunkt fullstendig, ettersom vi ikke har tilstrekkelig informasjon om Peng Shuai og hennes tilstand, sa han nylig i forbindelse med Davis Cup-sluttspillet i Madrid.

