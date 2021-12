Klæbo: – Har det fint, men humøret er middels

sport

Da Klæbo møtte pressen på Lillehammer torsdag ettermiddag ville han ikke utdype hvorfor han har snudd etter forrige helgs protest mot sponsoravtalen og likevel vil ha Viaplay-logen på drakten.

– Jeg har sagt det jeg ville ha sagt og står for det. Utover det har jeg ikke mer å si. Hovedpersonen er lei, sa Klæbo, som viste til pressemeldingen Norges Skiforbund sendte ut torsdag morgen.

Han innrømmet at humøret er «middels» etter den siste ukens strid.

– På en skala fra én til ti? Tre, sa trønderen.

Han ble gjentatte ganger spurt om å utdype sine vurderinger i avtalestriden med skiforbundet.

– Jeg kommer ikke til å kommentere på dette. Vi er blitt enige om at vi ikke skal si noe mer om saken, sa Klæbo.

I pressemeldingen ble det klart at skiforbundet og Klæbo fortsatt har ulikt syn på sponsoravtalen, men at de er enige om å legge saken død, noe som innebærer at Klæbo går med på å ha Viaplay-logoen på drakten.

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring i forhold til troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale. Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten.

Klæbo mener debatten om slike avtaler er viktig, selv om han nå selv ikke vil føre den videre.

– Jeg har i alle fall oppnådd å sette saken på dagsordenen – samt vist hvor jeg står i denne saken, sier Klæbo.

(©NTB)