Gyda Westvold Hansen første vinner i kombinertverdenscup på norsk jord

Mari Leinan Lund var best i hoppingen og gikk ut med 39 sekunder foran Gyda Westvold Hansen

Det skulle vise seg å være i det minste laget. I mål skilte det 8,4 sekunder mellom de to. Tredjeplassen gikk til italienske Annika Sieff. Italienske Sieff har vært god i hoppingen og gikk ut på annenplass med 20 sekunder opp til Hansen.

VM-vinneren fra Oberstdorf tok tidlig kraftig inn på lederen, og 500 meter fra mål hadde Hansen tatt igjen Lund. Det ble lett match for løperen fra Dalsbygda den siste halve kilometeren inn mot mål.

– Jeg hadde på en måte jobbet hardt i hele sommer for denne seieren. Jeg var fornøyd med hoppingen, for jeg har trøblet litt i bakken. Jeg fikk en telefon fra lillebror hvor han sa: Gjør som du pleier. Da klarte jeg å senke skuldrene og hang bra med foran langrenn, forklarte Hansen til NRK.

– Som alltid moro å være først over mål. Jeg gleder meg veldig til morgen og konkurransene framover, sa Hansen.

– Jeg er fornøyd med dagen. Det er morsomt at det er flere som kjemper i toppen. Jeg må nok trene mer for å holde henne (Gyda) bak meg. Litt irriterende å se at hun bare glir ifra i utforbakkene, sa Mari Leinan Lund.

Ida Marie Hagen gikk som nummer fem og endte på femteplassen. Marte Leinan Lund ble nummer seks etter å ha gått seg en plass opp i langrennet.

Hanna Midtsundstad avanserte fra 23.- til 20.-plass, mens Thea Øihaugen og Oda Leiråmo de siste plasseringene blant de 27 som fikk verdenscuppoeng.

