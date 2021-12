Zuccarello-assist da Wild vant

sport

Nordmannen var tilbake i aksjon etter å ha stått over to kamper grunnet en skade i fingeren.

Russeren Kirill Kaprizov ble kampens første målscorer for Wild etter knappe ni minutter, og drøyt to minutter senere satte lagkameraten Rem Pitlick 2-0.

To og et halvt minutt ut i andre periode noterte Zuccarello seg for en assist på Kaprizovs andre mål. Deretter knappet Devils inn ikke bare én men to ganger, før russiske Dmitrij Kulikov satte 4-2 midtveis i perioden.

I tredje periode satte Ryan Hartman inn Wilds femte mål. Det ble også kampens siste.

Zuccarello var på isen i 18 og et halvt minutt og noterte seg i tillegg til assisten for to skudd på mål.

(©NTB)