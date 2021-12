Zuccarello-assist da Wild vant for femte kamp på rad

sport

Nordmannen var tilbake i aksjon etter å ha stått over to kamper på grunn av en skade i fingeren. Laget hans er i flytsonen og holder 2.-plassen i NHLs avdeling vest etter fem strake seirer.

Zuccarellos russiske rekkekamerat Kirill Kaprizov ble kampens første målscorer mot Devils etter knappe ni minutter. Drøyt to minutter senere satte lagkameraten Rem Pitlick 2-0.

– Jeg har ikke endret mye, for å være ærlig. Jeg har beholdt den samme innstillingen og holdt meg til mitt spill. Nå går pucken åpenbart inn, og det er forskjellen, sa Kaprizov, som har 22 målpoeng på sine siste 15 kamper, til NHLs nettsted.

To og et halvt minutt ut i andre periode var Zuccarello nest sist på Kaprizovs andre mål. Deretter knappet Devils inn to ganger, før russiske Dmitrij Kulikov satte 4-2 midtveis i perioden.

I tredje periode satte Ryan Hartman inn Wilds femte mål. Det ble også kampens siste. Dermed vant Minnesota-laget på hjemmeis mot Devils for første gang siden mars 2015.

Zuccarello var på isen i 18 og et halvt minutt og ble stående med pene fire plusspoeng i +/--statistikken. Nordmannen er oppe på 16 målpoeng (seks mål/ti assists) i løpet av like mange kamper denne sesongen.

Wild har vunnet 17 av 23 kamper og har like mange poeng (33) som avdelingsleder Calgary Flames.

