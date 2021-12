Ankermann Riiber etter å ha banket Tyskland i lagkonkurransen: – Jeg var raskere og sterkere før!

sport

Riiber gikk ut samtidig med tyske Vinzenz Geiger i lørdagens lagkonkurranse i kombinert i Lillehammer. De to fulgte hverandre på de to rundene, men nordmannen var raskest i en seig langspurt der Riiber utklasset Geiger i både fart og teknikk.

Norge tok sølvet under ski- VM i Oberstdorf sist år bak Tyskland. Geiger og Riiber har hatt en rekke spurtoppgjør hvor tyskeren tidligere har vært best.

– Det ble veldig bra uttelling og en vanvittig laginnsats. Vi gjør oss ikke bort i hoppbakken, men vi underpresterer litt. Så synes jeg vi leverer en bra laginnsats i sporet. Vi er i jagerposisjon, og det er en fin posisjon å ha. Vi har hele tiden øyekontakt, men det er likevel løp som skal gjøres, sier Riiber til NTB.

– Hva betyr det for Norges del og din egen del at du har fått en så bra spurt?

– Det er nok ikke dumt. Jeg sikter meg inn mot en ankeretappe i mesterskap igjen, og jeg begynner å bli mer tilfreds med rollen.

Rå

– Hva har du gjort for å få denne spurten råere? Du avgjorde mot slutten i Ruka også?

– Det virker som jeg har truffet ganske bra med langrennsformen til sesongstart. Jeg har ikke spurtet en eneste spurt i hele sommer på grunn av dårlige skuldre og koronavaksiner. Jeg har hatt veldig fokus på terskelfart og en god motor, og det virker det som jeg har lyktes med, for jeg blir jo ikke sliten.

– Hva har skjedd fra det ble mange 4.-plasser i OL for fire år siden og fram til et nytt OL like om hjørnet?

– Jeg er blitt fire år eldre, og det gjør mye. Jeg var fortsatt ungkalv i OL for fire år siden, og jeg var egentlig der mest for å lære. Jeg har gjort mange endringer i treningen etter den tid og har fått opp terskelfarten, sier Riiber.

Tomt

Han avslører at ikke alt er som det virker som. Det handler kanskje ikke bare om at han er blitt raskere, men at han går raskere over tid.

Jeg var helt sikkert raskere i spurten for fire år siden. Da var farten helt enorm over 100 og 500 meter, men etter det var det tomt. Jeg har bevart mye av hurtigheten, men jeg var nok sterkere og raskere før. Det viktigste er at jeg går fortere på ski fra A til Å nå, og det er det som det handler om.

Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak gikk de tre første etappene for Norge. Norge gikk ut 21 sekunder bak Tyskland, men da Riiber gikk ut på sisteetappen var avstanden redusert til 1,1 sekunder.

Japan tok tredjeplassen etter en forrykende spurt mot Østerrike. De to var hele 2.23 minutter bak.

