Gulljagende Inter knuste Mourinhos Roma

Seieren gjør at Inter holder følge med Milan på toppen av tabellen. Sistnevnte vant tidligere på dagen 2-0 over Salernitana, og kun ett poeng skiller de to byrivalene.

For Inter var kampen mot Roma nærmest avgjort før pause. Etter 15 minutter sendte Hakan Calhanoglu gjestene i ledelsen da han skrudde en corner rett i mål. Sju minutter senere scoret Edin Dzeko mot gamleklubben. Bosnieren forlot Roma i sommer og har slått til i Inter.

Etter 39 minutter sørget Denzel Dumfries for 3-0. Den offensive vingbacken stanget inn ett innlegg fra midtstopper Alessandro Bastoni.

Napoli, som er det tredje laget helt i toppen av Serie A, spiller mot Atalanta senere lørdag.

(©NTB)