Hopp: Norge langt unna pallplass i Polen

Flere av Norges hoppere slet med vanskelige forhold i 1. omgang, og det norske laget var etterpå aldri i nærheten av et kjempebyks på resultatlistene.

Før finaleomgangen var Norge over 40 poeng bak Slovenia på 3.-plass og hele 62,8 bak ledende Østerrike.

Robert Johanssons svev på 93,5 meter var et godt stykke bak samtlige av dem som hoppet først i lagkonkurransen. Hoppveteranen revansjerte seg senere voldsomt med et hopp på 130 meter, men Norge var allerede langt bak i kampen om pallplassene.

Daniel-André Tande hevet seg også i sitt andre hopp, men to svev under pari fra Halvor Egner Granerud gjorde at det var altfor langt opp til tetplassene da bare et siste hopp fra Marius Lindvik gjensto.

Lindvik hoppet godt i 1. omgang med 127 meter, men i finalen fikk han det ikke til å stemme. Da landet han på 107 meter, og Norge falt ned til 6.-plass.

Østerrike sikret seieren med 843 poeng. Det var bare 0,3 poeng foran Tyskland, mens Slovenia ble treer.

