Hovland kjemper i toppen på Bahamas

Det gjør at Hovland ligger på delt 8.-plass, fem slag bak lederen Collin Morikawa.

Hovland var enda nærmere teten etter ti hull. Da lå Oslo-gutten fem slag under par for dagen, men to strake bogey på hull elleve og tolv satte en demper på den gode starten.

Likevel er Norges beste golfspiller på skuddhold i kampen om å vinne turneringen. Flere av spillerne rangert nær toppen av verdensrankingen i golf, kjemper om turneringsseieren.

Morikawa, som vant British Open i juli og senket birdieputten da USA vant Ryder Cup over Europa i september, har spilt tilnærmet feilfritt. Han slo til med eagle på tredje hull og la på tre birdier til i løpet av de ti første hullene.

(©NTB)