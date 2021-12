Kilde med ny seier i Beaver Creek: – Denne var for Kjetil

sport

For annen dag på rad knallet Kilde til med seier i verdenscupen. Han slo Østerrike-stjernen Matthias Mayer med 66/100 sekund, mens det var 1,01 til treer Beat Feuz fra Sveits.

Begge har mesterskapstitler på CV-en, men lørdag var de ikke i nærheten av å stoppe Kilde.

– Den her var vill. Er det mulig? Jeg var litt utbrent fra i går, men det føltes bare så bra ut da jeg kjørte. Denne var for Kjetil for å si det sånn, sa Kilde til Viaplay etter seieren.

Fredag så han lagkameraten Kjetil Jansrud kjøre ut i super-G-rennet. I uhellet pådro veteranen seg skader på kors- og leddbånd i kneet, men omfanget er foreløpig ikke klart.

Fulgte med fra hotellet

Jansrud fulgte lørdagens renn fra hotellrommet. Derfra ga han de norske alpinistene tips basert på det ham så og hørte på TV-sendingen.

Kilde fortalte Viaplay at han fikk denne beskjeden fra Jansrud: «Det er ingen som har kjørt en feilfri runde, og dette er skapt for deg».

– Da tenkte jeg bare «okey, let’s do it», sa Kilde.

29-åringen kjørte i motsetning til Mayer og Feuz et stykke ut i rennet. Bærum-alpinisten var nummer 19 i startrekkefølgen.

Åtte seirer

Kilde vant super-G-rennet samme sted dagen før. Det var hans første verdenscuptriumf etter kneskaden han fikk sist vinter. I alt står han med åtte vc-seirer siden den første kom i januar 2016. De er likt fordelt i utfor og super-G.

Adrian Smiseth Sejersted imponerte på toppen av utfortraseen lørdag. Der greide han nesten å holde følge med Kildes tid, men kjøringen satt ikke fullt så godt etter det.

27-åringen endte til slutt 1,48 sekunder bak sin landsmann. Det holdt til en 10.-plass. Henrik Røa fikk det tøft og ble nummer 47. Han var 4,09 sekunder bak Kilde.

Det er nytt utforrenn i Beaver Creek søndag.

