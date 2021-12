Malmö og Berget forsvarte Allsvenskan-tittelen med knapp margin

sport

De lyseblå trengte kun uavgjort for å sikre sitt annet ligagull på like mange sesonger. Det klarte de, men det ble ikke sikret på poengmargin. Den var nemlig helt lik på 59 ved serieslutt etter at AIK slo Sirius 4-2.

Det var målforskjellen som skulle bli sentral. Malmö hadde foran runden 28 plussmål mot AIKs 18.

Berget spilte hele kampen for Malmö.

– Nå har vi brukt troppen våre på mange ulike måter og formasjoner. Det er mange som ligger bak dette, og det er en styrke, sa Berget, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Jeg mangler ord. Å vinne gull på hjemmebane foran supporterne våre... Det kan ikke bli bedre, sa målsniken Antonio Colak til Discovery.

Halmstad kjempet før kampen for å unngå nedrykkskvalifisering, men uavgjortresultatet holdt ikke etter et Degerfors slo allerede nedrykksklare Östersund. Lørdagens kamp var Per Joar Hansens siste som Östersund-trener.

Per Mathias Høgmos Häcken tapte 0–1 mot Djurgården og endte på 12.-plass med 36 poeng.

