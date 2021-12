Norge dropper VM-økter i helsefarlig hall

sport

– Vi og andre nasjoner har tatt det opp med arrangøren, og de har prøvd å se etter andre muligheter. Men foreløpig er det vi er tilbudt av treningshall, rent steingulv med en tynn linoleumsduk oppå. Det er ikke forenlig med toppidrett. Vi trener ikke der fordi vi ikke vil utsette spillerne for mulige skader, sa Hergeirsson sent fredag kveld etter kampen mot Kasakhstan.

Lørdag formiddag ble det klart at Norge var tildelt ekstra treningstid i kamparenaen i Castellón samme dag. Der er underlaget helt etter boka.

– Jeg synes det er fint at Thorir tar dette på alvor og ikke vil utsette oss for trening på et betonggulv. Jeg tror mange ville kjent det i knær og ankler, sier Veronica Kristiansen til NTB.

