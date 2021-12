West Ham ga ligaleder Chelsea trøbbel – vant 3-2 i London-derbyet

sport

Resultatet betyr at Chelseas status som ligaleder står for fall. Både Manchester City og Liverpool går forbi de kongeblå på tabellen om de vinner sine kamper senere lørdag. Tapet var Chelseas andre denne sesongen.

West Ham på sin side fortsetter den sterke sesongen. Med seieren sikrer de fjerdeplassen etter helgens runde. Laget fra Øst-London slo også Liverpool 3-2- på hjemmebane tidlig i november. Dermed har David Moyes og co. tatt sterke seks poeng mot Liverpool og Chelsea.

Etter 87 minutter falt avgjørelsen mot de blå. Arthur Masuaku så ut til å slå et innlegg, men ballen gikk i stedet mot mål i en kanonfart. Chelsea-keeper Edouard Mendy fikk noen fingrer på ballen men klarte ikke hindre baklengs.

Før det hadde begge lag hatt hver sine gode muligheter til å bikke kampen deres vei.

Mål og redning

Det første målet kom etter en snau halvtime. Thiago Silva steg til værs på et hjørnespark og stanget ballen mot mål. West Ham-keeper Lukasz Fabianski greide bare å slå ballen i stolpen før den gikk i nettet. Like etterpå var Thiago Silva redningsmann da han klarerte Vladimir Coufals skudd på streken.

Etter 40 minutter utlignet Manuel Lanzini fra straffemerket etter at Mendy felte Jarrod Bowen. Keeperen skulle forsøke å spille seg ut, men endte opp med å miste ballen og felle Bowen. Dermed var lagene likt, uten at det skulle vare veldig lenge.

Like før pause gikk Chelsea opp i ledelsen igjen. Hakim Ziyech la flott inn til Mason Mount som på hel volley styrte ballen i hjørnet.

Avgjørelse

Etter en snau time var Bowen igjen involvert. Han sto for 2-2-scoringen da han med en flott avslutning sendte ballen i hjørnet fra 16 meter. Skuddet var utakbart for Mendy som strakte seg så lang han var.

Kvarteret før slutt gikk Bowen en enorm mulighet til å avgjøre kampen, men det var altså Masuaku som sto for det. Mendy ventet et innlegg og sto et stykke ute i feltet. D

Derfra fikk han for lang vei inn mot mål da han innså at ballen var på vei mot nettmaskene.

